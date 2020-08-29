Российское чудовище вырвалось на свободу

Советский экраноплан, который представляет собой гибрид самолета и корабля, когда-то запускал ракеты с ядерными боеголовками. Теперь же из-за неправильной буксировки экраноплан лежит на мели возле дикого пляжа.

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Экраноплан был уникальной машиной, которая могла парить прямо над поверхностью воды. Советский Союз стал единственной страной, решившейся на эксперимент с такими аппаратами, но после окончания холодной войны Россия отказалась от этой затеи. Последний известный экраноплан сейчас лежит на мелководье на берегу Каспийского моря.

Одно из самых необычных транспортных средств времен холодной войны — или любых других времен — было брошено на одном из пляжей в России. Экраноплан представляет собой гибрид самолета и лодки, способный лететь за счет аэродинамической подушки прямо над поверхностью воды. Когда его буксировали по Каспийскому морю, тросы оборвались, и в результате он оказался на мели рядом с диким пляжем.

Экраноплан представлял собой попытку Советского Союза построить транспортное средство, способное передвигаться за счет эффекта экрана. Когда самолет подлетает близко к земле, между крылом и плоской поверхностью внизу создается давление воздуха. В результате под корпусом самолета возникает воздушная подушка. Между тем на низкой высоте концевые вихри существенно уменьшаются, что приводит к снижению сопротивления.

В эпоху холодной войны Советский Союз разработал большой, турбореактивный аппарат, который благодаря эффекту экрана мог парить прямо над поверхностью воды. Летательные аппараты типа «Лунь» были сконструированы таким образом, чтобы они могли парить всего в нескольких сантиметрах над поверхностью воды, а восемь турбореактивных двигателей позволяли им развивать максимальную скорость до 600 километров в час.

Такая сверхнизкая высота полета давала советским аппаратам возможность находиться ниже радиолокационного горизонта вражеских военных кораблей до тех пор, пока эти корабли не оказывались в зоне досягаемости шести ракет П-270 «Москит» (по кодификации НАТО SS-N-22 Sunburn). Эти ракеты, способные лететь на предельно малой высоте (от 5 до 10 метров) над уровнем воды, могли развивать скорость до 3 Маха, поражать цели на расстоянии 100 километров и нести ядерную боеголовку. В результате они были способны топить крупные корабли, в том числе авианосцы ВМС США.

Сегодня экраноплан класса «Лунь» лежит на мелководье рядом с диким пляжем Каспийского моря. Летом этот экраноплан пытались отбуксировать с расположенной неподалеку военной базы в музей, но что-то пошло не так. Вместо того чтобы добраться до своего нового «дома», экраноплан оказался на мелководье рядом с пляжем, где он уже успел превратиться в местную достопримечательность.

По данным Forbes, экраноплан лежит на линии прибоя, а внутри него вода. Местные жители попытались вытащить его на берег, но не смогли. Лана Сатор прилетела из Москвы в Дагестан, чтобы сфотографировать то, что находится внутри экраноплана. Ей и ее компаньону удалось попасть внутрь и сделать несколько фотографий.