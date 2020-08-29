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В НАТО отрицают связь учений в Прибалтике с ситуацией в Белоруссии 

RT на русском 3 часа назад
НАТО объяснил военные учения в балтийском регионе
Фото: Reuters
Военные учения НАТО в балтийском регионе носят оборонительный характер и не связаны с ситуацией в Белоруссии, заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Наше развёртывание в балтийском регионе на территории союзников НАТО носит оборонительный характер и предшествовало кризису в Белоруссии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Лунгеску, НАТО заранее планирует учения и тренировочные процессы.

«Как, к примеру, развёртывание (самолёта разведки и наведения. — RT) НАТО AWACS для поддержки (истребителей. — RT) F-16 США и Польши во время учений», — отметила она.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО перебросило к границе республики 18 американских истребителей F-16.
Он отметил, что на территории Польши и Литвы происходит «серьёзное шевеление войск НАТО».
20 августа глава Минобороны Белоруссии поручил провести масштабные тактические учения на гродненском направлении. Боевые подразделения белорусской армии на западных рубежах были приведены в боеготовность.
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Комментарии
Армия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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