Украинский Су-27 не справился с дорожным знаком

Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2.

Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп" во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.

После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.

Как сообщили ранее в пресс-службе воздушного командования "Центр" ВВС Украины, данные учения являлись элементом подготовки и отработки задач "с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан".