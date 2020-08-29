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Украинский Су-27 снес дорожный знак во время учений 

РИА Новости и ещё 5 43 минуты назад
Украинский Су-27 не справился с дорожным знаком
Фото: ТАСС
Истребитель Су-27 ВВС Украины снес дорожный знак во время учений в Ровенской области, соответствующее видео опубликовал телеканал 2+2.
Инцидент произошел на трассе "Киев-Чоп" во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.
После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака остаются на его воздухозаборнике.
Как сообщили ранее в пресс-службе воздушного командования "Центр" ВВС Украины, данные учения являлись элементом подготовки и отработки задач "с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан".
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Армия , Происшествия , Украина
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