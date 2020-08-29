Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Греции заявили, что истребители Турции мешали сопровождению бомбардировщика B-52 США 

ТАСС и ещё 6 37 минут назад
В Греции заявили о провокации Турции
Фото: Reuters
Истребители Турции создавали препятствия для сопровождения греческими военными самолетами американского стратегического бомбардировщика B-52, который совершал пролет над Эгейским морем в ходе плановых воздушных учений НАТО Allied Sky" ("Союзное небо"). Об этом сообщил в субботу Генеральный штаб национальной обороны Греции.
Генштаб ответил на утверждение Министерства обороны Турции, размещенное на его официальном сайте о том, что это якобы турецкие самолеты сопровождали в глубину международного воздушного пространства над Эгейским морем бомбардировщик B-52.
Грецию встревожили угрозы Турции
По словам Генштаба, бомбардировщик B-52 был принят южнее острова Хиос четырьмя греческими истребителями F-16 для сопровождения в его полете в пределах района полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) и аналогичного района Скопье (греческие ВВС обеспечивают по просьбе НАТО безопасность в небе Северной Македонии — прим. ТАСС). Сопровождение проводилось в соответствии с планом учений НАТО Allied Sky.

"При планировании деятельности НАТО Allied Sky была предусмотрена возможность нарушений со стороны Турции, о чем были уведомлены наши союзники, и Генеральный штаб принял все необходимые меры для противодействия этому", — говорится в сообщении.

По словам Генштаба, "несмотря на договоренности и соответствующие заверения, после входа B-52 в район полетной информации Афин турецкие истребители, демонстрируя особенно провокационное, неэтичное, антисоюзническое поведение, диаметрально противоположное по отношению к цели деятельности, продолжили свой полет вблизи американского бомбардировщика, который взяли на сопровождение, согласно утвержденному плану, четыре греческих F-16".
В связи с этим греческой авиации пришлось подняться в воздух для перехвата турецких истребителей. "Две пары самолетов F-16 BLK 52+, которые находились в боевой готовности в этом районе по этой причине, распознали, перехватили и вытеснили турецкие самолеты из зоны полетной ответственности Афин", — говорится в сообщении.

Облет 30 стран НАТО в рамках учений Allied Sky

НАТО объявила в пятницу о проведении плановых воздушных учений Allied Sky, в рамках которых в пятницу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США должны были совершить в течение одного дня облет территории всех 30 стран НАТО. Бомбардировщики должны были сопровождать почти 80 самолетов из 19 стран альянса, чтобы "укрепить способности сил НАТО действовать и тренироваться вместе".
Видео дня. Телеведущая Первого канала отозвала иск к Кокорину и Мамаеву
ТАСС: последние новости
Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем СМИ: Индия может отказаться от учений с РФ из-за присутствия Пакистана и Китая СМИ: Индия может отказаться от учений с РФ из-за присутствия Пакистана и Китая Колонну РФ в Сирии преследовали два бронеавтомобиля США, еще два блокировали дорогу Колонну РФ в Сирии преследовали два бронеавтомобиля США, еще два блокировали дорогу
Комментарии 3
Армия , Генштаб , НАТО , ИТАР-ТАСС , Греция , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
«Обязаны лидировать»: США пригрозили РФ
Эксперт озвучил сенсацию о смерти Легкоступовой
Эксперт озвучил сенсацию о смерти Легкоступовой
Кремль ответил на заявления Тихановской
Кремль ответил на заявления Тихановской
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение