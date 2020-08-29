В Греции заявили о провокации Турции

Истребители Турции создавали препятствия для сопровождения греческими военными самолетами американского стратегического бомбардировщика B-52, который совершал пролет над Эгейским морем в ходе плановых воздушных учений НАТО Allied Sky" ("Союзное небо"). Об этом сообщил в субботу Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Генштаб ответил на утверждение Министерства обороны Турции, размещенное на его официальном сайте о том, что это якобы турецкие самолеты сопровождали в глубину международного воздушного пространства над Эгейским морем бомбардировщик B-52.

По словам Генштаба, бомбардировщик B-52 был принят южнее острова Хиос четырьмя греческими истребителями F-16 для сопровождения в его полете в пределах района полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) и аналогичного района Скопье (греческие ВВС обеспечивают по просьбе НАТО безопасность в небе Северной Македонии — прим. ТАСС). Сопровождение проводилось в соответствии с планом учений НАТО Allied Sky.

"При планировании деятельности НАТО Allied Sky была предусмотрена возможность нарушений со стороны Турции, о чем были уведомлены наши союзники, и Генеральный штаб принял все необходимые меры для противодействия этому", — говорится в сообщении.

По словам Генштаба, "несмотря на договоренности и соответствующие заверения, после входа B-52 в район полетной информации Афин турецкие истребители, демонстрируя особенно провокационное, неэтичное, антисоюзническое поведение, диаметрально противоположное по отношению к цели деятельности, продолжили свой полет вблизи американского бомбардировщика, который взяли на сопровождение, согласно утвержденному плану, четыре греческих F-16".

В связи с этим греческой авиации пришлось подняться в воздух для перехвата турецких истребителей. "Две пары самолетов F-16 BLK 52+, которые находились в боевой готовности в этом районе по этой причине, распознали, перехватили и вытеснили турецкие самолеты из зоны полетной ответственности Афин", — говорится в сообщении.

Облет 30 стран НАТО в рамках учений Allied Sky

НАТО объявила в пятницу о проведении плановых воздушных учений Allied Sky, в рамках которых в пятницу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США должны были совершить в течение одного дня облет территории всех 30 стран НАТО. Бомбардировщики должны были сопровождать почти 80 самолетов из 19 стран альянса, чтобы "укрепить способности сил НАТО действовать и тренироваться вместе".