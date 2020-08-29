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Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Балтийским морем 

РИА Новости и ещё 9 9 минут назад
Два Су-27 перехватили бомбардировщик США
Фото: РИА Новости
Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем на перехват стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н, сообщили в Национальном центре управления обороной.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", — говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США.
После того как иностранный военный самолет развернулся от российской границы, экипажи Су-27 вернулись на аэродром базирования.
Отмечается, что весь полет истребителей Су-27 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российскую границу бомбардировщик ВВС США не нарушил.
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Армия , Войска , Конфликты , США
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