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Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем 

РИА Новости 31 минуту назад
Российский истребитель перехватил самолет США
Фото: ТАСС
Российский истребитель поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной России.

"Двадцать восьмого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
После разворота иностранного военного самолета от госграницы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Сообщается, что весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", — добавляется в сообщении.

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Армия , НЦУО РФ
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