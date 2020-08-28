Российский истребитель перехватил самолет США

Российский истребитель поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной России

"Двадцать восьмого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Сообщается, что весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.