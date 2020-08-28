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Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик 

BFM.RU и ещё 17 1 час назад
Су-27 перехватил над Черным морем американский разведчик
Фото: РИА Новости
Российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает РИА Новости.
Как уточнили военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. Границу России самолет-разведчик ВВС США не нарушил.
После того как иностранное военное воздушное судно изменило курс и развернулось от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , США
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