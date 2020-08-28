Су-27 перехватил над Черным морем американский разведчик

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Российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Черным морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает РИА Новости.

Как уточнили военные, воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами. Границу России самолет-разведчик ВВС США не нарушил.

После того как иностранное военное воздушное судно изменило курс и развернулось от госграницы, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.