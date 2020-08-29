«Мы намеренно провоцируем военный кризис с РФ»

Опасное столкновение военной техники России США , произошедшее на северо-востоке Сирии 24 августа, подчеркивает, какими неустойчивыми стали отношения этих крупных держав, и подвергает испытанию их волю и амбиции.

Согласно сообщениям Белого дома и видео российских военных, набравшему на этой неделе массу просмотров, бронетехника двух стран двигалась по дороге, когда русские врезались в американцев. В результате происшествия пострадали четверо солдат армии США. Это самое недавнее столкновение, будут еще, так как обе страны продолжают патрулировать нестабильный регион. Однако оно говорит о более значимых проблемах, ведь США устраивают провокации у самых границ России в Восточной Европе.

Если трезво оценить политику, которую проводили США в отношении России с момента распада Советского Союза, можно прийти к двум возможным выводам. Первый: американские лидеры, и республиканцы, и демократы, были абсолютно слепы и глухи к тому, как Москва воспримет действия Вашингтона. Второй — американские лидеры выбрали для себя стратегию «мы такие крутые и понтовые», чтобы Россия не чувствовала себя уверенно. И они не отказывались от нее, даже когда стали рушиться конструктивные двухсторонние отношения и возник риск опасной конфронтации. Недавние военные действия Вашингтона, в особенности в Восточной Европе и на Черном море, нагнетают тревожное напряжение.

Американцы уже не раз провоцировали Россию. Первый раз еще в концу 1990-ых — начале 2000-ых годов, когда Вашингтон нарушил негласное обещание, данное Михаилу Горбачеву и другим советским лидерам. Это обещание заключалось в следующем: НАТО не будет дальше продвигаться на восток, если Россия согласится на вступление объединенной Германии в этот альянс. Вместо того, чтобы придерживаться существовавшей договоренности, администрации Клинтона и Буша успешно работали над расширением НАТО и приняли в него некоторые страны Центральной и Восточной Европы. Таким образом этот мощный военный союз подошел непосредственно к восточным границам России. Более того, США начали «ротационные» развертывания своих войск на территории новых членов НАТО, что привело к установлению постоянного военного присутствия американцев в этих странах, хотя официально оно так не называлось. Даже Роберт Гейтс (Robert M. Gates), занимавший пост министра обороны при Джордже Буше и Бараке Обаме , с беспокойством относился к этим развертываниям. Он признавал, что ему следовало предупредить Буша в 2007 году, — совершаемые действия излишне провокационны.

Как будто эти шаги были недостаточным проявлением враждебности, и Буш, и Обама стремились включить в НАТО Грузию и Украину. Нужно отметить, что последняя из них входит в регион, который Москва считает своей законной сферой влияния. Помимо этого, Украина располагается в важной зоне безопасности России. Даже ключевые европейские страны, входящие в НАТО, а в особенности Франция и Германия, считали подобные действия неразумными. Они верили, что это только ограничит устремления Вашингтона. Однако их сопротивление никак не повлияло на попытки Запада вмешаться во внутренние дела Украины. Они помогли демонстрантам свергнуть выбранного президента, который был пророссийски настроен, и в 2014 году сформировать новое правительство, ориентированное на НАТО.

Однако сегодня тревожащие действия военного характера США и НАТО затмили те провокационные политические действия. Администрация Трампа за несколько недель до официального заявления начала говорить о возможности передислокации некоторых размещённых в Германии американских подразделений. А когда 29 июля министр обороны США Майк Эспер (Mike Esper) наконец объявил об этом, СМИ в основном сконцентрировались на том, что 11900 военных США покинут Германию. (Прим. пер. : имя министра обороны США — Марк Эспер (Mark Esper)).

Однако Эспер вполне четко объяснил, что только 6400 американских военных вернутся домой. Оставшиеся 5600 будут перемещены в другие страны-члены НАТО в Европе. Действительно, 6400 военных возвращаются в США, но «многие из этих подразделений или подобных им вернутся обратно в Европу». Хуже того, как оказалось, из оставшихся в Европе 5600 как минимум 1000 отправится на восток Польши в приграничные с Россией области.

Еще одним результатом этой передислокации станет усиление военной мощи США на Черном море. Эспер подтвердил, что несколько «подразделений будут развернуты на постоянной основе на востоке в черноморском регионе. Это обеспечит нам более значительное присутствие в той области. В следствие чего мы повысим действенность нашей политики сдерживания и поддержим наших союзников на юго-восточном фланге НАТО». Разумеется, Москва восприняла эти действия как очередную провокацию США на Черном море, коих уже список.

Среди прочих событий можно отметить всплеск количества тревожных инцидентов между военными самолетами США и России в этом регионе. Большинство происшествий включает присутствие самолетов-шпионов США, якобы находящихся в международном воздушном пространстве, около побережья России. Российский истребитель Су-27 30 июля перехватил два самолета-разведчика США. По словам российских должностных лиц, за последнюю неделю июля они четыре раза перехватывали американские самолеты в этом секторе. Однако 5 августа случился еще один подобный инцидент, а потом еще несколько. Это пагубная практика, она с легкостью может привести к масштабной и очень опасной конфронтации.

Растущее число подобных случаев говорит о расширении военного присутствия США у границ России и особенно в черноморском регионе. Всё происходит в непосредственной близости от границ России, в тысячах километров от США. Американцам стоит задуматься, как бы они отреагировали, если бы Россия решила установить значительное военно-морское и военно-воздушное присутствие в Мексиканском заливе и управляла бы им с военных баз на территории стран-союзников — Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Бесспорно, ибо просто такова реальность, США и НАТО все ближе подходят к российским границам, окружают русских со всех сторон. Россия по отношению к США так не поступает. Надменная политика США уже угробила двусторонние отношения, обещавшие быть весьма плодотворными, и породила новую никому не нужную холодную войну с Москвой. Если американцы в скором времени не изменят свою стратегию на более сдержанную, то холодная война вполне может стать горячей.