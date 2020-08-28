НАТО перебросило самолеты к Белоруссии

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Судьба Белоруссии. Главное

Лукашенко заявил о самолетах НАТО, переброшенных к границам Белоруссии 

РИА Новости 15 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 американских самолетов базируются в 20 минутах подлета к республике, подчеркнув, что "у них на подвесках, может быть, ядерное оружие".

"Были под Берлином американские F-16 (самолеты — ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие", — цитирует белорусского президента в пятницу Sputnik Беларусь в своем telegram-канале. Он пояснил, что исходит "из худшего варианта".

Лукашенко также напомнил о "гусеницах танков на территории Польши и Литвы". Он подчеркнул, что должен был отреагировать на это.

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
Минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. Проверку завершает тактическое учение, намеченное на 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Проведение учений одобрил Лукашенко.
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Комментарии 4
Армия , Видео , Белоруссия в огне , Виктор Хренин , Александр Лукашенко , Министерство обороны , НАТО , ИА Sputnik
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