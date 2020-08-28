НАТО перебросило самолеты к Белоруссии

"Были под Берлином американские F-16 (самолеты — ред.), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда — 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это, как главнокомандующего, вопрос. Восемнадцать самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие", — цитирует белорусского президента в пятницу Sputnik Беларусь в своем telegram-канале. Он пояснил, что исходит "из худшего варианта".