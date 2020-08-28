Американские бомбардировщики B-52 облетят НАТО 

Шесть американских бомбардировщиков B-52 пролетят над странами НАТО в Европе и Северной Америке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на европейское командование США

"Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 Stratofortress 28 августа пролетят над 30 странами-членами НАТО в Европе и Северной Америке", — заявили в командовании.

Облет назвали "уникальным" событием в рамках регулярных миссий Оперативной группы бомбардировщиков. Миссия называется "Союзное небо" и должна "продемонстрировать солидарность в рамках НАТО".

Полет совершат две команды: в первую входят четыре бомбардировщика B-52, находящиеся в Великобритании, которые облетят Европу; во вторую — два бомбардировщика, размещенные в Северной Дакоте и предназначенные для облета над США и Канадой.