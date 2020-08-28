Капитан объяснил появление подлодки РФ у Аляски

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Капитан первого ранга Игорь Британов прокомментировал заявление американских военных об обнаружении всплывшей недалеко от берегов Аляски российской подлодки.

"Это штатная ситуация, учения проводятся постоянно", — сказал он в комментарии Ura.ru.

По словам Британова, подлодки могут находиться в море по несколько месяцев в рамках боевой службы.

"И под лед ходят, и в открытых районах — они выполняют свои задачи", — заключил подводник.

Ранее Северное командование Вооруженных сил США заявило, что российская подводная лодка всплыла близ берегов Аляски. В ведомстве отметили, что военная деятельность России происходит в международных водах на значительном удалении от американских территориальных вод.

Источник РИА Новости в Тихоокеанском флоте уточнил, что всплывшая субмарина — это участвующий в учениях атомный подводный крейсер "Омск".