Россия получила запрос на новейший плавающий танк

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех" ) Сергей Абдулов.

Неделю назад "Ростех" объявил о начале государственных испытаний "Спрута".

"Пока предметный интерес выказывает одна из стран Ближнего Востока, но работа ведется по нескольким регионам", — сказал Абдулов.

Легкий танк "Спрут-СДМ1" — боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Она способна без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации.

По огневой мощи "Спрут-СДМ1" не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Эти и другие качества в сочетании с круговым вращением башни и стабилизацией вооружения в двух плоскостях позволяют использовать "Спрут-СДМ1" в качестве легкого плавающего танка.