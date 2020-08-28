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Судьба Белоруссии. Главное

Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020» 

Вадим Дроздов 1 час назад
Одним из этапов Международных армейских игр "АрМИ-2020" стало соревнование среди расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов. Победителями этого этапа стали зенитчики из России. В соответствии с правилами участники выполнили три ракетных пуска. Один по мишени вертолета, а также по скоростным имитаторам воздушных целей навстречу и вдогон. На единой полосе типа «Атака» командиры преодолели препятствия лабиринт, ров, разрушенный мост и лестница, а на участке стрельбы из АК-12 поражали мишени, имитирующие живую силу противника. В конкурсе «Чистое небо» участвовали команды из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Узбекистана, Белоруссии, России и Пакистана. Отчет с соревнований опубликовало Министерство обороны РФ.
Армия , Видео , Министерство обороны
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