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Корабль ВМС США вошел в территориальные воды Китая 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Корабль США вошел в воды Китая
Фото: Reuters
Ракетный эсминец ВМС США «Мастин» (Mustin) вошел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море неподалеку от зоны проведения военных учений в районе Парасельских островов, сообщило The Global Times.
Информация об инциденте стала известна изданию от официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ли Хуаминя, передает ТАСС.
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В материале отмечается, что морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль, предупредив о необходимости покинуть территориальные воды КНР.
Ранее Пентагон предупредил об угрозе дестабилизации в Южно-Китайском море.
Напомним, в среду США ввели санкции в отношении 24 компаний КНР за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море. В тот же день появилась информация, что в акватории Южно-Китайского моря Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности для «предупреждения США».
В прошлую пятницу Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также КНР демонстрировала на учениях новый бомбардировщик H-6J, который предназначен для защиты береговой линии.
В октябре 2019 года Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.
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Армия , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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