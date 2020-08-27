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В Пентагоне прокомментировали запуск Пекином ракет в Южно-Китайском море

РИА Новости
1 час назад
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Министерство обороны США считает, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.
Между США и Китаем назревает военный конфликт
Фото: ReutersReuters
"Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики (КНР) провести 23-29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море. Проведение военных учений над спорной территорией в Южно-Китайском море контрпродуктивно для ослабления напряженности и поддержания стабильности. Действия КНР, в том числе ракетные испытания, еще больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.
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Армия,Министерство обороны,Пентагон,Китай,
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