Между США и Китаем назревает военный конфликт

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Китай запустил две баллистические ракеты в сторону Южно-Китайского моря в среду утром, послав предупреждение США. Одна из ракет, DF-26B ("Дунфэн-26"), была запущена из провинции Цинхай, другая - DF-21D ("Дунфэн-21") - из восточной провинции Чжэцзян. Обе они приземлились в зоне, закрытой в связи с военными учениями.