Между США и Китаем назревает военный конфликт

"Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики (КНР) провести 23-29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море. Проведение военных учений над спорной территорией в Южно-Китайском море контрпродуктивно для ослабления напряженности и поддержания стабильности. Действия КНР, в том числе ракетные испытания, еще больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении ведомства.