Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В США представили самолёт-пулю 

Ferra.ru 5 часов назад
В США представили самолёт-пулю
Фото: Ferra.ru
Американская компания Otto Aviation представила самолёт-пулю Celera 500L. Его можно использовать в деловой или грузовой авиации.
То, что фюзеляж самолёта выполнен в форме пули, значительно снижает аэродинамическое сопротивление. Сообщается, что Celera 500L разрабатывали в секретном режиме. Журналисты предполагают, что разработка велась с начала 2010-х годов.
По бокам самолёта-пули установлено крыло с законцовками, а сзади расположены два воздухозаборника для двигателя, крестообразное хвостовое оперение и толкающий винт за ним. 12-цилиндровый дизельный двигатель имеет взлётную мощность более 550 лошадиных сил.
Самолёт сможет летать на расстояние более 7,2 тысячи километров со скоростью до 740 километров в час. Себестоимость полёта будет сравнима с обычными пассажирскими перелётами.
Видео дня. Интернет-мошенник заработал 3 миллиона рублей на фальшивых посылках
Ferra.ru: последние новости
Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов" Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов" В США оценили российскую боевую экипировку В США оценили российскую боевую экипировку В России начались испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка В России начались испытания единственного в мире лёгкого плавающего танка
Армия , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Еще один развод: разошлись Белоцерковский и Аскери
Еще один развод: разошлись Белоцерковский и Аскери
Названы причины гибели российского генерала в Сирии
Названы причины гибели российского генерала в Сирии
Белорусские врачи освистали очередного министра
Белорусские врачи освистали очередного министра
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
00:49
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
В мире
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть