Россия положит конец НАТО

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Возможная покупка Турцией самолетов Су-57 будет означать «конец НАТО ». Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах американской прессы.

Анкара , являющаяся членом Североатлантического альянса, уже давно проявляет интерес к вооружению производства Российской Федерации. Ранее Турция приобрела у Москвы системы С-400, что спровоцировало негативную реакцию со стороны властей Соединенных Штатов.

В случае покупки Су-57 последствия будут более серьезными, пишет журнал The National Interest. Если данная сделка состоится, целостность НАТО уйдет в прошлое, предсказывается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в СМИ поведали о «панике» у турок из-за действий флота РФ возле Сирии.