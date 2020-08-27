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В интернете разочаровались стрельбами танков на «Армии-2020» 

ИА Regnum 35 минут назад
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
Фото: Reuters
Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
На распространённом в социальных сетях видео запечатлены кадры, где вначале танк Т-90А стреляет управляемыми ракетами. Первая ракета не долетает до цели, вторая — проходит мимо и только третья попадает в цель.
Затем на огневые позиции выходит танк Т-80У, у которого из-за чего-то сильно трясет ствол пушки. В результате две ракеты уходят вверх и ещё одна поражает цель. Третьим стреляет танк Т-80УЕ-1 и в его случае две их трех ракет поражают цель. Четвертым позиции занимает танк Т-80БВМ, который промахивается три раза из трех.
Последним проводит стрельбу танк Т-72Б3, который отлично проводит стрельбы и попадает в цель четырьмя ракетами из четырех. В результате из 16 выстрелов половина прошла мимо цели.
В итоге в сети большинство комментариев с разочарованием, так как многие пользователи считают, что данные результаты происходят из-за низкого уровня подготовки экипажей танков и выражают надежда на то, что в дальнейшем эти результаты будут исправлены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый раз в столице Чукотки — Анадыре — пройдёт военно-технический форум «Армия-2020» с участием военнослужащих подразделений Восточного военного округа.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие
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