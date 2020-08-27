Отступление американцев перед российским БТР объяснили

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Al Monitor: «протараненные» российским БТР американцы отступили, «чтобы не допустить обострения» 

RT на русском 21 минуту назад
Вчерашний инцидент с участием россиян и американцев в Сирии, в результате которого пострадали четверо американских солдат, был столкновением в буквальном смысле слова — речь о ДТП, пишет Al Monitor. Как указывается в материале издания, по версии Пентагона происшествие произошло по вине россиян, которые «намеренно протаранили» американскую военную машину.
На северо-западе Сирии боевая машина сил коалиции под руководством США во время патрулирования попала в ДТП с участием машины российских вооружённых сил, в результате чего пострадали четыре американских военнослужащих, сообщает Al Monitor со ссылкой на Совет национальной безопасности США. Как уточнил официальный представитель совета Джон Аллиот, ДТП произошло во вторник неподалёку от сирийского пограничного города Дерик в десять утра по местному времени — в автомобиль повышенной проходимости коалиции врезалась российская машина.

«Для того, чтобы не допустить обострения ситуации, патруль коалиции покинул район ДТП, — отметил Аллиот. — Опасные и непрофессиональные действия такого рода представляют собой нарушение протоколов о пресечении инцидентов, подписанных США и Россией в декабре 2019 года».

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Как сообщала американская пресса, ссылаясь на черновой вариант официального заявления Пентагона по поводу инцидента, у четырёх пострадавших военнослужащих были диагностированы симптомы, соответствующие лёгкому сотрясению головного мозга; при этом, согласно документу, российская машина «намеренно протаранила» машину коалиции. В видеоролике, предположительно снятом на месте инцидента, можно увидеть, что российские боевые машины подошли на близкое расстояние к американским силам, а сверху над ними кружил российский вертолёт, говорится в материале Al Monitor.
По данным издания, сегодня глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли обсудил инцидент со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым. Между тем, детальной информации о содержании переговоров предоставлено не было.
Москва уже успела воспользоваться «вакуумом», возникшим в Сирии из-за вывода части американских войск в прошлом году, констатирует обозреватель Al Monitor. Как напоминает журналист, решение о выводе войск принял президент США Дональд Трамп перед началом трансграничной операции сил Турции на северо-западе Сирии. В регионе для противодействия боевикам «Исламского государства»* и охраны нефтяных месторождений, контролируемых союзными Вашингтону Сирийскими демократическими силами, остаются около 500 американских военнослужащих.
Несмотря на то, что США и Россия создали в регионе специальную зону безопасности для избежания нежелательных инцидентов, армии двух стран уже несколько раз сталкивались лицом к лицу, пишет Al Monitor. Так, в феврале этого года при обстреле американского конвоя сирийскими правительственными силами на блокпосте рядом с городом Камышли присутствовала патрульная машина российских сил.
По данным Al Monitor, российское Минобороны в своём официальном микроблоге в «Твиттере» сообщало, что в этом месяце глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны России Сергей Шойгу обсудили по телефону способы укрепления доверия между сторонами для предотвращений инцидентов во время операций двух стран в регионе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Армия , Видео , Сергей Шойгу , Марк Эспер , Дональд Трамп , Марк Милли , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , Пентагон , Исламское государство , Сирия , США
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