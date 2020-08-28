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«Тайфун-К», С-400, «Панцирь-С1»: в Новосибирске стартовал форум «Армия-2020» 

ТК «Звезда» и ещё 2 35 минут назад
В Новосибирске стартовал форум «Армия-2020»
Фото: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Впервые на площадке форума будет развернут полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекут хлеб и угостят посетителей.
В Новосибирске стартовал международный военно-технический форум «Армия-2020». Мероприятие проходит на территории военного аэродрома Толмачево.
Для гостей форума представлено более 100 единиц современной военной техники: многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В «Терминатор», бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», новейшая машина разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов «Листва», противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани» и другая военная техника, которая используется в войсках Центрального военного округа.
Кроме того, на форуме представлены образцы стрелкового оружия и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил. Также в Новосибирске впервые представлена машина геологической разведки и маскировки. Она примечательна тем, что на борту хранит целый ракетный дивизион ложных целей.
На открытой площадке выставки форума «Армия-2020» военнослужащие подразделений противовоздушной обороны ЦВО продемонстрируют развернутую многоуровневую систему воздушного контроля и защиты, состоящую из комплексов С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», «Панцирь-С1», многофункциональной радиолокационной станции «Каста-2» и автоматизированной системы управления ПВО «Фундамент».
Впервые на площадке форума будет развернут полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекут хлеб и угостят посетителей. Для удобства гостей будет развернута военно-полевая кухня, где приготовят гречневую кашу с тушенкой и чай, также выступят военный ансамбль и творческие коллективы области. Кроме этого можно будет посетить музейную экспозицию «История Российской армии», которую организовал Дом офицеров Новосибирского гарнизона.
На форуме также организован мобильный пункт отбора по контракту на военную службу, где граждане призывного возраста смогут по желанию пройти предварительные тесты и подать заявки для вступления в ряды российской армии.
Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия состоится 29 августа.
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Армия , Новосибирск
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