Минобороны объяснило инцидент между военными РФ и США

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Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии . Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «предпринял необходимые меры».

Как было подчёркнуто с российской стороны, международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — цитирует заявление Министерства обороны РИА Новости.

Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по этой ситуации, отметили в министерстве.

Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

26 августа состоялся телефонный разговор Валерия Герасимова Марком Милли.