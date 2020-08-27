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В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Минобороны объяснило инцидент между военными РФ и США
Фото: Reuters
В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «предпринял необходимые меры».
Об этом накануне провели телефонный разговор начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из США Марк Милли.
Как было подчёркнуто с российской стороны, международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — цитирует заявление Министерства обороны РИА Новости.

Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по этой ситуации, отметили в министерстве.
Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.
Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».
26 августа состоялся телефонный разговор Валерия Герасимова Марком Милли.
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Комментарии
Армия , Конфликты , Политика , Марк Милли , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , РИА Новости , Сирия , США
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