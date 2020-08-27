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В Минобороны прокомментировали инцидент с российским патрулем в Сирии 

РИА Новости 8 минут назад
Американцев предупреждали: Герасимов объяснил таран в Сирии
Фото: РИА Новости
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора заявил председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли в контексте инцидента в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны, сообщили в Минобороны России.

"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", — подчеркивается в сообщении.

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе.

Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа".
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Армия , Марк Милли , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , Сирия , США
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