Американцев предупреждали: Герасимов объяснил таран в Сирии

"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе.