Американцев предупреждали: Герасимов объяснил таран в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе телефонного разговора заявил председателю объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли в контексте инцидента в Сирии, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны, сообщили в Минобороны России.
"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым акцентировано внимание американской стороны, что командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции", — подчеркивается в сообщении.
"Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", — говорится в релизе.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии: по его утверждению, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции, "что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа".