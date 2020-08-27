Российские вертолетоносцы сравнили с «Мистралями»

"По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех "Мистралей", которые Россия хотела купить у Франции… В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов", — сказал он на форуме "Армия-2020".

Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.

Два универсальных десантных корабля — аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии закладки принял участие президент Владимир Путин . Он же тогда и заявил, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть принято решение о продолжении строительства серии.

Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2020".