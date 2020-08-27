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Названы отличия универсальных десантных кораблей от «Мистралей» 

РИА Новости 35 минут назад
Российские вертолетоносцы сравнили с «Мистралями»
Фото: РИА Новости
Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим качествам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону, сообщил РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех "Мистралей", которые Россия хотела купить у Франции… В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов", — сказал он на форуме "Армия-2020".

Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики пытались взять лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.
Два универсальных десантных корабля — аналога неполученных когда-то Россией французских "Мистралей" были заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии закладки принял участие президент Владимир Путин. Он же тогда и заявил, что по итогам эксплуатации первых двух УДК может быть принято решение о продолжении строительства серии.
Два УДК, заложенные на "Заливе" назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Армия-2020".
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Армия , Владимир Путин , Ренат Мистахов , Судостроительный завод "Залив" , РИА Новости , Керчь
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