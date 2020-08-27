Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону 

В рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" состоялся чемпионат по дрон-биатлону. Участники соревнований, объединившись в команды, продемонстрировали мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Пилоты управляли дронами на скоростях до 150 километров в час и проходили полосы препятствий длиной до 650 метров. Чемпионат состоял из четырех этапов: гонка и наземная мишень, гонка и воздушная цель, гонка «летающее крыло» и гонка Х-дронов. Отчет об этом мероприятии опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.

Перед стартом соревнований гостям и участникам показали красочное лазерное шоу и шоу «ЭРА» с участием 60 воздушных дронов.