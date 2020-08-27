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Опубликовано видео соревнований по дрон-биатлону 

Вадим Дроздов 59 минут назад
В рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" состоялся чемпионат по дрон-биатлону. Участники соревнований, объединившись в команды, продемонстрировали мастерство управления беспилотными летательными аппаратами. Пилоты управляли дронами на скоростях до 150 километров в час и проходили полосы препятствий длиной до 650 метров. Чемпионат состоял из четырех этапов: гонка и наземная мишень, гонка и воздушная цель, гонка «летающее крыло» и гонка Х-дронов. Отчет об этом мероприятии опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
Перед стартом соревнований гостям и участникам показали красочное лазерное шоу и шоу «ЭРА» с участием 60 воздушных дронов.
Армия , Видео
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