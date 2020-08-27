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Колонну РФ в Сирии преследовали два бронеавтомобиля США, еще два блокировали дорогу 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Военные США блокировали колонну РФ в Сирии
Фото: Reuters
Два американских бронеавтомобиля MRAP преследовали российскую колонну во время патрулирования в Сирии во вторник. Об этом сообщил в четверг на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько.

"В ходе патрулирования, после вхождения в зону контроля МАК [Международная антитеррористическая коалиция], колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP", — отметил Посунько.

По его словам, также было установлено, что "дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя американскими бронеавтомобилями".
Об инциденте на северо-востоке Сирии сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне газета "Политико". Согласно этим утверждениям, у четырех военнослужащих США были диагностированы "симптомы, сходные с легким сотрясением" головного мозга.
Соединенные Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США. В заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джона Эллиота утверждается, что во время инцидента российская техника врезалась в бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж машины, и, чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район.
В свою очередь в Минобороны России заявили, что силы коалиции были заранее уведомлены о прохождении колонны российской военной полиции и военнослужащие РФ действовали в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
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Армия , Министерство обороны , Пентагон , Межгосударственный авиационный комитет , Сирия , США
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