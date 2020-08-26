В США загадочно погиб 23-летний сержант 

Количество военных, проходивших службу на базе Форт-Худ и погибших при невыясненных обстоятельствах, составило уже восемь человек за последние полгода, сообщает издание American Military News. Восьмым стал 23-летний сержант Элдер Фернандес, ранее обвинивший командование базы в сексуальном насилии.

О том, что тело молодого человека было найдено на дереве рядом с железнодорожными путями в 40 километрах от базы, сообщила адвокат семьи Фернандес. Известно, что сержант не так давно сделал публичное заявление, что во время службы на базе Форт-Худ в Техасе он подвергался сексуальному насилию со стороны одного из офицеров. Для обеспечения безопасности Фернандеса решено было перевести в другое подразделение на время выяснения обстоятельств произошедшего. После перевода военнослужащий пропал без вести.

СМИ отмечает, что за полгода это уже восьмой случай таинственной смерти военнослужащих с базы Форт-Худ. Считается, что все предыдущие трагедии связаны с самоубийством или несчастным случаем. В армии Соединенных штатов было принято решение о создании специальной комиссии, которая займется расследованием обстоятельств гибели военных.