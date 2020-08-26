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Военные США получили ранения при столкновении с российским патрулем в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Российский патруль столкнулся с военными США в Сирии
Фото: Reuters
Военнослужащие армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии, сообщили представители американской стороны.
Несколько человек получили незначительные ранения. Инцидент произошел на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это произошло в результате непреднамеренного столкновения, перестрелки не было, передает Reuters.
Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские силы в регионе, от комментариев отказались.
Ранее Минобороны России сообщило, что сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны, ликвидированы 327 боевиков.
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Армия , Министерство обороны , Пентагон , Reuters , Сирия , США
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