Российский патруль столкнулся с военными США в Сирии

Военнослужащие армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии, сообщили представители американской стороны.
Несколько человек получили незначительные ранения. Инцидент произошел на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это произошло в результате непреднамеренного столкновения, перестрелки не было, передает Reuters.
Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские силы в регионе, от комментариев отказались.
Ранее Минобороны России сообщило, что сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны, ликвидированы 327 боевиков.