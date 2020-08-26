Российский патруль столкнулся с военными США в Сирии

Военнослужащие армии США пострадали в результате столкновения с российским патрулем в Сирии , сообщили представители американской стороны.

Несколько человек получили незначительные ранения. Инцидент произошел на северо-востоке Сирии. Отмечается, что это произошло в результате непреднамеренного столкновения, перестрелки не было, передает Reuters.

Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США, которое контролирует американские силы в регионе, от комментариев отказались.