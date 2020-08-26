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Американский сержант стал очередным загадочно погибшим на базе в Техасе 

Lenta.ru 1 час назад
«Случился наш худший кошмар»: в США загадочно погиб сержант
Фото: Fort Hood, U.S. Army photo
В США обнаружили тело ранее пропавшего 23-летнего сержанта Элдера Фернандеса (Elder Fernandes), который стал очередным загадочно погибшим из числа служивших на базе Форт-Худ, штат Техас. Об этом сообщает American Military News.
Отмечается, что адвокат семьи Фернандеса накануне подтвердила новость о его смерти.

«Случился наш худший кошмар. Один из нас, сержант Элдер Фернандес, был найден сегодня мертвым. (…) Мы скорбим с семьей», — написала она.

Отмечается, что тело американского солдата нашли на дереве рядом с железнодорожными путями в 40 километрах от военной базы.
Известно, что Фернандес был специалистом по химическим, биологическим и ядерным вопросам. Отмечается, что ранее сержант поднимал вопрос о сексуальном насилии со стороны вышестоящего офицера и был затем переведен в новое подразделение бригады для обеспечения его безопасности.
Это уже восьмой случай за полгода смерти военных Форт-Худа, часть из которых, как утверждается, покончили с жизнью самостоятельно или в результате несчастного случая. В армии уже создали специальную комиссию, которая займется расследованием чередой трагедий.
Ранее американская семья обвинила военных Форт-Худа в причастности к исчезновению их дочери — 20-летней рядовой Ванессы Гиллен. Ее родственники потребовали закрыть базу после того, как ее также нашли мертвой. По сообщениям родителей, Ванесса также страдала от сексуальных домогательств.
В августе 2019-го резонанс вызвала история Грегори Ведель-Моралеса, тело которого после исчезновения смогли найти только в июне нынешнего года.
Форт-Худ — военная база армии США, расположенная около города Киллин в штате Техас. Названа в честь генерала конфедеративной армии Джона Белла Худа.
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Армия , США
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