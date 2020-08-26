Эксперт рассказал об искоренении дедовщины в армии

Обновление вооруженных сил, смена руководящего состава, хорошая экипировка и довольствие, а также отсутствие иных задач, кроме боевых, привели к искоренению дедовщины в российской армии, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020" заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России

"У нас произошло не только техническое обновление Вооруженных сил: обеспечение армии и флота новыми образцами военной техники, но и искоренена дедовщина. Как класс, этого явления в Вооруженных силах больше не существует. Это произошло потому, что личный состав в ВС занимается только боевой подготовкой и не привлекается к другим видам работ по обеспечению. Это очень важно. Изменилась моральная атмосфера, усилена требовательность, в том числе, благодаря тому, что создано Главное управление, которое занимается вопросами, связанными с укреплением морально-психологического климата в коллективе", — сказал Коротченко.

Он также отметил, что введен институт офицеров-воспитателей и расширена подготовка кадров в Военном университете по соответствующим специальностям.

"В войсках решается главная задача — укрепление боеготовности страны, повышения воинского мастерства. В армии присутствует дух состязательности, свидетельством чему являются армейские игры. В целом армия востребована, и она вернула былой авторитет. Сегодня военнослужащий, даже с точки зрения его внешнего вида, внушает уважение в обществе", — уточнил эксперт.

Коротченко пояснил, что об изменении ситуации говорит и исчезновение из медийного пространства объединений солдатских матерей. Между тем, он подчеркнул, что взаимодействие с гражданскими наблюдателями в армии продолжается.

По мнению эксперта, существенные изменения в армии произошли в 2008 году после конфликта с Грузией. В настоящее время, российская армия является одной из самых сильных в мире, хотя по объемам финансирования она существенно уступает, например, армии США.