Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Эксперт рассказал, что помогло искоренить дедовщину в российской армии 

РИА Новости 1 час назад
Эксперт рассказал об искоренении дедовщины в армии
Фото: РИА Новости
Обновление вооруженных сил, смена руководящего состава, хорошая экипировка и довольствие, а также отсутствие иных задач, кроме боевых, привели к искоренению дедовщины в российской армии, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума "Армия-2020" заявил, что дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России.

"У нас произошло не только техническое обновление Вооруженных сил: обеспечение армии и флота новыми образцами военной техники, но и искоренена дедовщина. Как класс, этого явления в Вооруженных силах больше не существует. Это произошло потому, что личный состав в ВС занимается только боевой подготовкой и не привлекается к другим видам работ по обеспечению. Это очень важно. Изменилась моральная атмосфера, усилена требовательность, в том числе, благодаря тому, что создано Главное управление, которое занимается вопросами, связанными с укреплением морально-психологического климата в коллективе", — сказал Коротченко.

Он также отметил, что введен институт офицеров-воспитателей и расширена подготовка кадров в Военном университете по соответствующим специальностям.

"В войсках решается главная задача — укрепление боеготовности страны, повышения воинского мастерства. В армии присутствует дух состязательности, свидетельством чему являются армейские игры. В целом армия востребована, и она вернула былой авторитет. Сегодня военнослужащий, даже с точки зрения его внешнего вида, внушает уважение в обществе", — уточнил эксперт.

Коротченко пояснил, что об изменении ситуации говорит и исчезновение из медийного пространства объединений солдатских матерей. Между тем, он подчеркнул, что взаимодействие с гражданскими наблюдателями в армии продолжается.
По мнению эксперта, существенные изменения в армии произошли в 2008 году после конфликта с Грузией. В настоящее время, российская армия является одной из самых сильных в мире, хотя по объемам финансирования она существенно уступает, например, армии США.
Видео дня. Гора рухнула в озеро: эпичное видео с пляжа в Канаде
Последние новости
Урок клиники "Шарите" для России Урок клиники "Шарите" для России Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19 Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Игорь Коротченко , Андрей Картаполов , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Тихановская раскрыла обещание представителя США
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Застрелил в поле на коленях: за что убили россиянку
Видео
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
00:18
49-летняя телеведущая станцевала на улице в купальнике и попала на видео
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
00:37
Опубликовано видео с места взрыва на газопроводе в Сирии
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
00:04
Медведь попытался залезть в автомобиль и попал на видео
Комментатор «не заметил» промах российских военных
01:21
Комментатор «не заметил» промах российских военных
Армия
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
00:26
Полицейские прокололи колеса авто и попали на видео
Происшествия
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
01:41
Адвоката Ефремова заподозрили в преступлении
Происшествия
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
00:15
Названы три человека, кому доверяет Лукашенко
В мире
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
02:27
Мужчина тушил лесной пожар ногами и попал на видео
Подтопленной Москве пообещали тепло
01:36
Подтопленной Москве пообещали тепло
Новости Москвы Погода
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
00:59
Первый полёт ракетоносца Ту-95МСМ попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение