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Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную зону Китая

Lenta.ruиещё 7
45 минут назад
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Самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону в Китае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на минобороны КНР.
Самолет США вторгся в запрещенную зону Китая
Фото: U.S. Air Force / WikimediaU.S. Air Force / Wikimedia
В северном районе, где американское судно совершило полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей ведомства, действия США «создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая», а также нарушили принятые между странами договоренности.
В ведомстве считают, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали отрытой провокацией.
4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.
Тогда американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Помпео заявлял, что Пекину нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря «как к части своей империи».
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Армия,Катастрофы,Рональд Рейган,Китай,Соединенные Штаты,
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