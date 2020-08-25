Самолет США вторгся в запрещенную зону Китая

В северном районе, где американское судно совершило полет, велась учебная стрельба боевыми патронами. По словам представителей ведомства, действия США «создали серьезное препятствие штатным военным учениям Китая», а также нарушили принятые между странами договоренности.

В ведомстве считают, что вторжение самолета может привести к инциденту на море или в воздухе. Действия Вашингтона назвали отрытой провокацией.

Тогда американские военные заподозрили, что Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в Южно-Китайском море. По их словам, с начала распространения в мире новой инфекции в регионе наблюдается всплеск активности китайского флота. Помпео заявлял, что Пекину нельзя позволять относиться к водам Южно-Китайского моря «как к части своей империи».