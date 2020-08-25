МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии

Истребитель Северного флота России МиГ-31 перехватил во вторник над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии . Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военных, 25 августа российскими РЛС над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Чтобы опознать цель и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.