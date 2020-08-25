Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолет патрульной авиации ВВС Норвегии 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии
Фото: РИА Новости
Истребитель Северного флота России МиГ-31 перехватил во вторник над Баренцевым морем самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
По данным военных, 25 августа российскими РЛС над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Чтобы опознать цель и не допустить нарушения границы, в воздух был поднят МиГ-31 Северного флота.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — сказали в Центре.

Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
ТАСС: последние новости
Ростех представил на "Армии-2020" нейросеть для управления группами боевых роботов Ростех представил на "Армии-2020" нейросеть для управления группами боевых роботов Борисов заявил, что Иран со снятием эмбарго получит шанс купить военную технику РФ Борисов заявил, что Иран со снятием эмбарго получит шанс купить военную технику РФ Авиация РФ и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков и 134 их укрытия Авиация РФ и Сирии за неделю уничтожила 327 боевиков и 134 их укрытия
Армия , Норвегия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев раскрыл США путь к Крыму
Киев раскрыл США путь к Крыму
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Оппозиция Белоруссии обратилась к России
Оппозиция Белоруссии обратилась к России
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение