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Минобороны скорректировало гособоронзаказ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Минобороны скорректировало гособоронзаказ
Фото: РИА Новости
Государственный оборонный заказ был скорректирован в части развития корабельной группировки ВМФ России, переоснащения Вооруженных сил, поддержки оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко на форуме «Армия-2020».

«При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения верховного главнокомандующего Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения ВС РФ, поддержки и развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири», — передает слова Криворучко РИА «Новости».

Он отметил, что была проведена «большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом обеспечения потребности Вооруженных сил РФ по закупке, ремонту вооружения и военной техники, выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».
По словам замглавы Минобороны, в результате реализации контрактов, подписанных на военно— техническом форуме «Армия-2020», в ВС поступят «самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники».
Он также отметил, что будет выполнен «комплекс мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, а также разработке новых образцов техники».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны к концу этого года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Алексей Криворучко , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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