За генерала: ВКС РФ атаковали террористов в Сирии

Российские ВКС атаковали позиции террористов в Сирии после гибели там старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких, сообщают СМИ. Инцидент, в результате которого погиб российский военный, произошел 18 августа. Вместе с российским генерал-майором был убит командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) произвели ряд авиаударов после гибели старшего военного советника в звании генерал-майора Вячеслава Гладких в Сирии, сообщает портал AMN. Удары наносились по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) в центральной Сирии — пустынном регионе Бадия-аш-Шам.

Ранее ВКС атаковали позиции террористов в восточной части города Хомс , в результате чего ИГ потеряли свои укрытия рядом с Дейр-эз-Зором.

О гибели Гладких стало известно 18 августа. Он погиб при подрыве колонны военной техники. Его представят к награде, заявили в Министерстве обороны России . В военном ведомстве заверили, что возьмут на себя всю необходимую помощь и поддержку семьи погибшего.

По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», Вячеслав Гладких был заместителем командующего 36-й общевойсковой армией и служил в Забайкальском крае . Звание генерал-майора получил в 2016 году.

Как отмечается в Telegram-канале WarGonzo российского военкора Семена Пегова , старший военный советник в звании генерал-майора Гладких участвовал в освобождении Пальмиры. Как сообщили источники в Генштабе Минобороны, генерал был в числе тех, кто разрабатывал операцию. На момент гибели он выполнял обязанности старшего группы военных советников, которые помогают сирийским командирам в борьбе с незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Дейр-эз-Зоре.

Нападение на колонну, в ходе которого погиб Гладких, произошло 18 августа: на обочине по пути следования военной техники сработало взрывное устройство, предположительно, самодельная мина. Это произошло недалеко от нефтяного поля Ат-Тайм близ города Дейр-эз-Зор на севере Сирии. Колонна возвращалась после гуманитарной миссии.

Генерал-майор скончался от полученных тяжелых ран при попытке оказать ему медицинскую помощь. Ранения получили еще двое российских военнослужащих, об их состоянии не сообщается.

Среди сирийских военных также есть жертвы и пострадавшие. Убит был командующий национальной обороны города Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четыре его подчиненных.

Момент гибели военнослужащих попал на видео. Ролик с места ЧП появился в Telegram-канале «Вестник Дамаска». На кадрах видно, как колонна техники стоит на дороге, а вдоль нее проходят несколько человек, один из них говорит на русском. В момент, когда люди шли мимо одной из машин, сработало взрывное устройство.

По данному факту Следственный комитет России завел дело, сообщается на сайте российского ведомства.

«Силами следователей СК, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — подчеркнули в сообщении СК.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего. Он отметил, что каждое преступление, совершенное против российских военнослужащих в Сирии, расследуется Следственным комитетом РФ «тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям».

Очередной инцидент с участием российских войск в Сирии произошел за день до этого, 17 августа. Тогда неизвестные атаковали российско-турецкий патруль в Идлибе.

От взрыва пострадал один турецкий бронеавтомобиль, российские военнослужащие остались невредимы.

Но были и другие атаки на совместные конвои России и Турции, которые приводили к жертвам среди военнослужащих. В январе в результате подобного нападения погибли российские военные. Это подтвердили в Минобороны. В то время Москва и Анкара предприняли очередную попытку ввести «режим тишины» в Идлибской зоне деэскалации, но террористы в это время лишь усилили свои атаки, в результате чего трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.