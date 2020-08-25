Греция приготовилась к войне с Турцией

Греция приготовилась защищать свой суверенитет в конфликте с Турцией по поводу энергетических ресурсов на востоке Средиземного моря. Она готова и к диалогу, но не на условиях угроз со стороны Анкары , заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас после встречи с главой немецкого МИД Хайко Маасом. Об этом сообщает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что турецкая сторона продолжает провокации и нарушения международного права, и эта ситуация касается не только этих двух стран НАТО , но и всего Евросоюза , в котором состоит Греция.

Его немецкий коллега выразил беспокойство по поводу сложившейся ситуации: по его словам, сейчас в отношениях этих государств «каждая малейшая искра может привести к катастрофе». Он поделился планами провести переговоры и с турецкой стороной, цель Германии — деэскалация кризиса.

15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.

В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции снова обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.

Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот для аннексии острова Грецией. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.