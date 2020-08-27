Шведы шлют России «грозный сигнал» с моря

Швеция намерена повысить уровень боеготовности своих вооруженных сил на Балтике и острове Готланд, выделив на его оборону дополнительные ресурсы. Об этом со ссылкой на главу военного ведомства страны Петера Хультквиста сообщил во вторник местный телеканал SVT.

Стокгольм встревожили российские военно-морские учения, проходившие в Балтийском море. Там снова вспомнили об исходящей от «агрессивной Москвы » угрозе и решили послать нам своеобразный, как выразился министр обороны Швеции, сигнал.

По сведениям военного командования, в состав сил, отправленных на Готланд, входят четыре корвета типа «Висбю» (шведские многоцелевые боевые корабли-невидимки, построенные по технологии «Стелс» — ред.), самолеты, а также подразделения сухопутных войск. О численности авиации и наземных военных ресурсов ничего не сообщается.

Местные СМИ, между тем, обращают внимание на то, что Швеция и раньше в подобных случаях повышала боевую готовность, но делалось это без лишнего шума и открыто об этом не говорилось. На этот раз в Минобороны использовали новый термин — «экстренное реагирование», — до настоящего времени не употреблявшийся.

Однако, как следует из заявления министра обороны королевства, такой высокий уровень военной активности будет поддерживаться и в обозримом будущем. Цель — «подчеркнуть границы шведского суверенитета и независимости».

Хультквист назвал подобные меры вполне разумными, если «принять во внимание окружающую обстановку и активность в нашем ближнем зарубежье». В частности, его очень беспокоят волнения в Белоруссии , а также ситуация на Украине , в Грузии и в Крыму . Поскольку все это, как он считает, отражается на общей геополитической обстановке.

В то же время риск нападение на Швецию министр оценил как минимальный.

Впрочем, о том, что Российская Федерация не представляет прямой угрозы для королевства, Хультквист говорил еще год назад. Однако это не помешало ему ранее свести причину роста военных расходов страны с одного до полутора процентов ВВП к якобы «агрессивным действиям России» и наращиванию Москвой военной инфраструктуры на Балтике.

Причем, шведы так уверовали в мифическую «российскую угрозу», что потратили почти 2 миллиона евро на ее поиски, когда в 2014 году им привиделась русская подводная лодка в шведских территориальных водах. Министр Хультквист, кстати, тогда подтвердил факт появления иностранной субмарины у берегов Швеции. Но в итоге выяснилось, что источником перехваченного шведскими военными «закодированного сигнала», был всего лишь сломанный метеорологический буй. Впрочем, к этому времени досадная ошибка сыграла свою роль — дополнительные финансы на поиск иностранных подлодок были выделены.

Алексей Волков: Нынешнее заявление министра обороны Швеции о повышении боеготовности тоже может быть связано с формированием нового оборонного бюджета, считает эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

— Наступает осень — время принятия бюджета, в том числе, военного. Именно в эти периоды командование шведского Минобороны активно начинает думать, как бы привлечь в него дополнительные средства. Раньше они искали в территориальных водах российские подводные лодки. Сейчас, видимо, решили нечто новое придумать. Тем более что реально Россия не угрожает.

То есть, сменили пластинку частично. Но все равно объявляют о том, что необходимо повышать боевую готовность, а для этого, извольте, отсчитать некую сумму в бюджете.

Остров Готланд, кстати, несколько лет вообще был демилитаризованной зоной. По-моему, в 2005 году оттуда вывезли всех военных, а объекты военные закрыли. Восстановление оборонной инфраструктуры началось пару лет назад. И теперь туда хотят направить дополнительные силы — вдруг, действительно, кто-нибудь этот остров захватит…

Подобные «военные игры» в Швеции всегда, повторюсь, происходят осенью. И продолжаться все это будет где-то до октября, когда финансовый документ будет принят.

«СП»: — Если говорить о военной составляющей, то насколько шведская армия боеспособна?

— Как говорили в свое время, если они неделю продержатся в случае вторжения Советского Союза, это будет большим достижением. Хотя тогда численность шведской армии была раза в четыре больше, чем сейчас.

Вооруженные силы Швеции сегодня вряд ли можно назвать мощными (и даже крупными). Поскольку если много денег на это расходовать, придется срезать социальные программы, а это в шведском обществе будет расценено однозначно негативно.

Военные каждую осень привлекают внимание к своим нуждам, чтобы им отцедили, опять же, энную суму дополнительно. Во всяком случае, они всегда заявляют о своем желании получить больше средств.

«СП»: — Как долго они будут кивать на Россию, как на главную угрозу?

— Это — навсегда. Надо же себе найти достойного врага. А поскольку, несмотря на политику неприсоединения к военным альянсам, со странами НАТО Швеция очень активно взаимодействует, враг для нее — это Россия. В нас и будут всегда тыкать пальцем. Финляндия, Норвегия, Германия или Польша им в этом смысле не подходят. К тому же, наш Калининград и наша военно-оборонительная активность в Балтийском регионе им очень не нравится.

И вообще исторически так сложилось, со времен Северной войны — 300 лет, для них страшнее зверя нет, чем «русский медведь».

Специалист по Скандинавским странам Павел Прохоров, в свою очередь, ничего сенсационного в активизации вооруженных сил Швеции не находит:

— Вне зависимости от политического режима той или иной страны, военное ведомство, естественно, заинтересовано всегда в том, чтобы наращивать военные расходы. И Швеция здесь не исключение. Поэтому воспользоваться предлогом, как в данном случае, военных учений, и заявить о том, что нужно укреплять боеготовность, это, в общем-то, решение стандартное.

Но в свете очевидного ухудшения международной обстановки после 2014 года и событий на Юго-Востоке Украины, в Скандинавских странах, в том числе, и в нейтральной Швеции некие комплексы в отношении планов России, действительно, увеличились.

Но стоит отметить один момент. Когда проводятся большие маневры в том или ином регионе, то соседние страны, особенно, если они не являются союзниками, усиливают свое присутствие в приграничных областях. Или тех областях, которые связаны местом проведения маневров.

Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, все выглядит достаточно обыденно.

В то же время, очевидно, что в настоящее время нам всем — я говорю о соседях по Балтийскому региону — не хватает доверия. Планка доверия значительно снизилась по сравнению с тем периодом, когда действовал Совет Россия-НАТО. Когда постоянно проводились военные консультации на разных уровнях.

«СП»: — А насколько милитаризация Готланда может угрожать нашему Калининграду, до которого там всего километров триста?

— Если не вдаваться в далекую историю, в наши дни остров впервые попал на первые полосы газет, когда прокладывали газопровод «Северный поток-1». Консорциум, занимавшийся строительством, собирался на Готланде организовать базу снабжения. И вот тогда, собственно, шведские военные впервые выразили свою обеспокоенность, и от этих планов пришлось отказаться.

На острове сейчас размещён небольшой гарнизон — примерно человек 150, но после 2014 года его, действительно, собирались усилить. И, по-моему, даже усилили. Но на нашем фоне, я не думаю, что этот гарнизон представляет какую-то большую угрозу. Тем более, Калининграду.

А вот разговоры о том, что на острове могут появиться «вежливые люди», после 2014 года, действительно, были.

«СП»: — Это, так сказать, «дань традиции», или шведы серьезно так нас боятся?

— Они опасаются. Во всяком случае, те люди, которые заинтересованы в том, чтобы поддерживать уровень военных расходов или, как минимум, не сокращать.

Я бы не стал говорить, что там какой-то военно-промышленный комплекс. Это громко сказано. Швеция — не Америка. Но Швеция, надо сказать, производит очень неплохое вооружение и экспортирует его. Это технологически развитая страна, и там есть, конечно, компании и люди, которые заинтересованы в том, чтобы военные расходы увеличивать. А когда есть предлог для этого, то, собственно, почему нет?