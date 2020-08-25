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Опубликованы кадры полетов Су-57 в подмосковной Кубинке 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Опубликованы кадры полетов Су-57 в Кубинке
Фото: Минобороны
Полеты истребителя — часть динамических показов в рамках «Армии-2020».
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» состоялись динамические показы. В подмосковной Кубинке пилоты Су-57 продемонстрировали возможности своих машин. Также показали себя пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.
На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей.
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Армия , Войска , Оружие
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