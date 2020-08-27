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Судьба Белоруссии. Главное

Белый дом обвинил российский патруль в ДТП с американцами в Сирии 

Вечерняя Москва и ещё 39 24 минуты назад
Провокация россиян: США выдвинули РФ обвинение
Фото: twitter.com/HarbiehNadie