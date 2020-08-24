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Военнослужащих из запаса призовут в Белоруссии 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Белоруссия призывает военных из запаса
Фото: pexels.com / Artem Podrez
В Белоруссии начнут призывать военнослужащих из запаса. Об этом в понедельник, 24 августа, рассказали в министерстве обороны страны.
Отмечается, что военнослужащих из запаса начнут призывать в рамках третьего этапа комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил Белоруссии.
В рамках проверки планируется приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности. Также военное ведомство оценит способность солдат выполнять задачи в быстро меняющейся ситуации, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с чрезвычайной, по его мнению, близостью войск НАТО к западным территориям страны. Официальный представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что опасения белорусского лидера не имеют оснований, поскольку присутствие сил военного блока в Восточной Европе носит строго оборонительный характер и не представляет угрозы.
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Армия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости
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