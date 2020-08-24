Белоруссия призывает военных из запаса

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Белоруссии начнут призывать военнослужащих из запаса. Об этом в понедельник, 24 августа, рассказали в министерстве обороны страны.

Отмечается, что военнослужащих из запаса начнут призывать в рамках третьего этапа комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил Белоруссии.

В рамках проверки планируется приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности. Также военное ведомство оценит способность солдат выполнять задачи в быстро меняющейся ситуации, сообщает РИА Новости.