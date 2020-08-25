Белоруссия показала инцидент на границе с Литвой

Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовал видеозапись , на которой запечатлен перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой с территории соседней Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. МИД Белоруссии эти обвинения отверг и вручил ноту литовскому послу из-за инцидента с шарами.

На опубликованной записи, снятой из кабины вертолета, видно, как вертолет подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы видео приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии. Как сообщает "Военно-политическое обозрение", после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеяли" в районе деревни Лужи.

"Внешние центры силы"

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.