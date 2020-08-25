Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой 

РИА Новости 22 минуты назад
Белоруссия показала инцидент на границе с Литвой
Фото: ТАСС
Белорусский портал "Военно-политическое обозрение" опубликовалвидеозапись, на которой запечатлен перехват объекта, запущенного, вероятно, с территории Литвы.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что экипажи боевых вертолетов Ми-24 пресекли "провокацию", в ходе которой с территории соседней Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. При этом в Вильнюсе заявили о нарушении своего воздушного пространства белорусским вертолетом и вручили ноту протеста послу республики. МИД Белоруссии эти обвинения отверг и вручил ноту литовскому послу из-за инцидента с шарами.
На опубликованной записи, снятой из кабины вертолета, видно, как вертолет подлетает к связке воздушных шаров, к которой привязан используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг, после чего видео обрывается. При этом авторы видео приводят геопривязку, из которой, по их утверждению, следует, что инцидент происходит в воздушном пространстве Белоруссии. Как сообщает "Военно-политическое обозрение", после сближения с Ми-24 зонд с воздушными шарами "рассеяли" в районе деревни Лужи.

"Внешние центры силы"

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о возросшей активности иностранных самолетов у рубежей страны. В ответ на это Александр Лукашенко заявил, что республика будет реагировать на нарушителей госграницы без предупреждения.
Глава государства отмечал, что против Белоруссии действуют несколько внешних центров сил, где осели "правительства в изгнании". По его словам, сейчас оппозиция претендует на многомиллионную поддержку от Евросоюза, о которой недавно заявили в Европе, однако эти деньги без ведома государства в страну не поступят.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Последние новости
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Лукашенко прилетел в резиденцию с автоматом в руках. Видео Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
Комментарии 1
Армия , В мире , Войска , СНГ , Александр Лукашенко , Министерство обороны , МИД , ЕС , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван способ утилизации старых смартфонов
Назван способ утилизации старых смартфонов
Стюардесса задрала ноги в самолете
Стюардесса задрала ноги в самолете
Оценены возможности Зеленского вторгнуться в Крым
Оценены возможности Зеленского вторгнуться в Крым
Начало учебного года предложили перенести
Начало учебного года предложили перенести
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение