Перехват шариков ВВС Белоруссии попал на видео 

Вертолет Ми-24 белорусских ВВС перехватил связку воздушных шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым флагом, которая, по мнению военных, была запущена литовцами, сообщает Telegram-канал belvpo. В Минобороны республики обвинили «соседей» в провокации, а те в ответ заявили о нарушении госграницы.
Инцидент произошел в Ошмянском районе Гродненской области. На видео, опубликованном журналистами, видна связка шаров с флагом в лобовом стекле боевого вертолета. Автор сообщения пояснил, что воздушное судно было поднято в воздух для «нейтрализации неопознанного объекта».
«После сближения с летательным аппаратом (связка шаров) была рассеяна», — говорится в сообщении.
По данным РБК, исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-воздушными силами Белоруссии полковник Олег Орлов подчеркнул, что шары являлись угрозой для безопасности полетов в указанном районе. Представители МИД Литвы обвинили белорусских военных в нарушении государственной границы, поскольку «в погоне» за шарами вертолет отлетел от линии, разделяющей страны, на 3 км вглубь Литвы. В ответ в Минобороны республики заявили о провокации со стороны литовцев.