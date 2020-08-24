Перехват шариков ВВС Белоруссии попал на видео 

Все новости на карте

Вертолет Ми-24 белорусских ВВС перехватил связку воздушных шаров с прикрепленным к ним бело-красно-белым флагом, которая, по мнению военных, была запущена литовцами, сообщает Telegram-канал belvpo . В Минобороны республики обвинили «соседей» в провокации, а те в ответ заявили о нарушении госграницы.

Инцидент произошел в Ошмянском районе Гродненской области. На видео, опубликованном журналистами, видна связка шаров с флагом в лобовом стекле боевого вертолета. Автор сообщения пояснил, что воздушное судно было поднято в воздух для «нейтрализации неопознанного объекта».

«После сближения с летательным аппаратом (связка шаров) была рассеяна», — говорится в сообщении.