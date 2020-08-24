Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Белоруссия в огне. Главное

ВВС Белоруссии прокомментировали инцидент на границе с Литвой

RT на русскомиещё 3
41 минуту назад
Комментарии1
Белорусские лётчики во время инцидента на границе с Литвой действовали в своём воздушном пространстве, заявил исполняющий обязанности замкомандующего ВВС Белоруссии Олег Орлов.
Белоруссия высказалась об инциденте на границе с Литвой
Фото: Минобороны БелоруссииМинобороны Белоруссии
«Наши лётчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было», — приводит его слова пресс-служба Миноброны в Telegram-канале.
Орлов подчеркнул, что «на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полётов, в том числе и гражданским судам».
Кроме того, отметил он, никто не знает, какая у них подвеска: она может содержать взрывчатые вещества, ядовитые и так далее.
По его словам, Минск расценивает ситуацию как провокацию.
Ранее МО Белоруссии заявило, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны. Их полёт был пресечён.
Вильнюс обвинил Минск в нарушении госграницы и вручил ноту протеста белорусскому послу Валерию Барановскому.
Комментарии1
Армия,В мире,Войска,Оружие,СНГ,Прибалтика,Ближний Восток,Белоруссия в огне,Олег Орлов,Литва,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители