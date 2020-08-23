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Экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте 

Российская Газета 2 часа назад
«Лунь» увезли из каспийской бухты
Фото: Пресс-служба ЮВО
Единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь" доставлен в парк "Патриот" в Дербенте. Для этого Кас­пийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения.

"С помощью резиновых понтонов и нескольких буксиров экраноплан был выведен из бухты Каспийска. Транспортировка уникального воздушного судна весом 90 тонн по морю заняла 14 часов. В операции участвовали 40 военнослужащих", — сообщили в Южном военном округе.

"Невероятные размеры и технические характеристики экраноплана сделали его легендой современности. "Лунь" станет центром будущего парка "Патриот", где будут проходить открытые уроки истории, слеты "Юнармии" и другие молодежные мероприятия", — заявил глава города Хизри Абакаров.

Напомним, что построенный в КБ Ростислава Алексеева экраноплан совершил первый полет в 1985 году. "Лунь" имел длину 73,8 метра, размах крыла — 44 метра, взлетную массу — 380 тонн. Наблюдавшая за его испытаниями из космоса американская разведка назвала экраноплан — "Каспийский монстр".
В 1990 году машина была передана в опытно-боевую эксплуатацию. Экраноплан имел на вооружении шесть противокорабельных сверхзвуковых самонаводящихся ракет "Москит", каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета ракетоносца составляла 2000 километров, а с дополнительным запасом — 4000 километров. Экраноплан мог совершать взлеты и посадки на воду при пятибалльном шторме с высотой волны два с половиной метра.
После распада СССР строительство экранопланов было приостановлено, а "Лунь" был поставлен на стоянку завода в Каспийске.
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Армия , Хизри Абакаров , Ростислав Алексеев , Дербент , Каспийск
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