Российские «Панцири-С1М» пойдут на экспорт 

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Российские новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1М" будут поставляться за рубеж. Об этом сообщили "Известиям" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Соответствующие контракты планируется подписать в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Иностранные партнеры, по данным издания, также интересуются покупкой тяжелого беспилотного комплекса "Орион" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".