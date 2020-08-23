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Российский улучшенный ракетоносец Ту-95МСМ впервые полетал 

Ferra.ru 1 час назад
Улучшенный ракетоносец Ту-95МСМ впервые полетал
Фото: Ferra.ru
Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации сообщила о первом полёте российского улучшенного ракетоносца Ту-95МСМ.
Совершивший полёт образец прошёл глубокую модернизацию. О начале лётных испытаний уже доложили министру обороны России Сергею Шойгу.
Испытания Ту-95МСМ прошли накануне на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге. Экипаж самолёта возглавил лётчик-испытатель Жуковской лётно-испытательной и доводочной базы Андрей Воропаев. Ракетоносец летел на высоте 9000 метров. Полёт длился два часа 33 минуты.
Модернизированный Ту-95МСМ получил новый комплекс вооружения, бортовой комплекс электронного оборудования, доработанные двигатели и винты. Сообщается, что именно так будут улучшать парк стратегических ракетоносцев и дальше.
Самолёт стал надёжнее, у него улучшились взлётно-посадочные характеристики и возросла точность навигации.
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Армия , Сергей Шойгу , ОАК
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