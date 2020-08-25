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Минобороны Белоруссии: армия защитит страну от внутренних угроз 

Газета.Ru и ещё 6 18 минут назад
Армия Белоруссии готова к внутренним угрозам
Фото: AP
Военные не одобряют ситуацию в Белоруссии и будут защищать общество, заявил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович. Об этом пишет "Интерфакс".

"В этой непростой обстановке армия обеспечивает и будет обеспечивать военную безопасность государства, общества и каждого отдельного гражданина, который хочет мирно жить и трудиться в Беларуси", — приводятся слова Вольфовича.

Начальник генштаба заявил, что армия не даст осквернять памятники, разрушать образование, запугивать граждан, парализовать транспортные коммуникации и подменять нравственные ценности.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Комментарии
Армия , Министерство обороны , Генштаб , Интерфакс
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