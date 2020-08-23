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Носитель «Посейдонов» будет спущен на воду не ранее 2021 года 

News.ru 47 минут назад
Назван срок спуска на воду носителя оружия Судного дня
Фото: vk.com/profsevmash
Атомная подводная лодка «Хабаровск», способная нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон» будет спущена на воду в 2021 году. Об заявил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

На 2020 год спуск «Хабаровска» вообще не планировался, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что спуск состоится в следующем году. АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 позиционируется, как субмарина спецназначения, предназначенная для вооружения «Посейдонами».
Российский подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» имеет мощную ядерную боеголовку, способен находиться в воде на глубине более одного километра и развивает скорость от 90 до 100 узлов. Российское оружие «Судного дня» пока находится в разобранном виде, оно впервые будет запущен осенью 2020 года с борта атомной подводной лодки «Белгород» — первого опытного носителя этих беспилотников.
Как писал NEWS.ru, целью «Посейдона» могут стать крупные военные базы вроде «Норфолка» (США). Беспилотник способен зарыться в грунт, по сигналу взорвать ядерную боеголовку. Это вызовет огромное цунами, способное сносить и корабли, и прибрежные города.
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Комментарии
Армия , Оружие , Михаил Будниченко , Севмаш , ИТАР-ТАСС
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