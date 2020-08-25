Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

ВКС России уничтожили боевиков в центральной части Сирии 

Газета.Ru и ещё 3 48 минут назад
ВКС уничтожили боевиков в центральной части Сирии
Фото: ТАСС
Военно-космические силы (ВСК) России совместно с сирийскими Военно-воздушными силами (ВВС) нанесли удары по боевикам в "белой пустыне" центральной части Сирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя российской группировки в Сирии.
Масштабная операция проходила с 18 по 24 августа, в ней участвовали авиация ВКС России и ВВС Сирии, а также артиллерия и специальные разведывательно-поисковные группы, указано в сообщении.
В результате операции уничтожены 327 боевиков, 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, а также семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ оружия, рассказал представитель российской группировки.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Газета.Ru: последние новости
После взрыва бомбы в Сирии погиб российский генерал После взрыва бомбы в Сирии погиб российский генерал Российские военнослужащие получили контузии при обстреле патруля в Сирии Российские военнослужащие получили контузии при обстреле патруля в Сирии США и Япония создают средство против ракет России США и Япония создают средство против ракет России
Армия , Интерфакс , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогаров впервые после скандала вышел на сцену
Домогаров впервые после скандала вышел на сцену
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
Вынесен приговор по делу о гибели 76 россиян от «Боярышника»
Вынесен приговор по делу о гибели 76 россиян от «Боярышника»
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение