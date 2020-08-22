ВС Белоруссии заявили об усилении разведдеятельности

"Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", — сказал Косыгин в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что ранее США и Польша подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.

По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации.

"Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки — практически 42 боевых вылета, и это все — в направлении государственной границы (Белоруссии — ред.)", — добавил Косыгин.

Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".

Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.