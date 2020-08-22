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Белоруссия в огне. Главное

Генштаб ВС Белоруссии заявил об усилении разведдеятельности против страны 

РИА Новости 15 минут назад
ВС Белоруссии заявили об усилении разведдеятельности
Фото: © Sputnik
Начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об усилении разведывательной деятельности против страны.

"Одновременно, и это отмечаем мы, очень серьезно усилена разведывательная деятельность против нашей страны в том числе. Мы наблюдаем повышение разведактивности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией", — сказал Косыгин в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что ранее США и Польша подписали соглашение о наращивании военного присутствия в Польше.
По словам Косыгина, речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Он отметил также и увеличение интенсивности полетов боевой авиации.

"Ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки — практически 42 боевых вылета, и это все — в направлении государственной границы (Белоруссии — ред.)", — добавил Косыгин.

Он выразил опасение, что в будущем это может перерасти в "боевое применение".
Ранее в пятницу сообщалось, что комплексные тактические учения на гродненском направлении пройдут в Белоруссии 28-31 августа.
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Армия , Войска , Генштаб
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