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Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в сговоре с российской разведкой 

ТАСС и ещё 1 35 минут назад
Спецназовец США арестован за шпионаж в пользу РФ
Фото: U.S. Army / Sgt. Seth Plagenza
Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил, известного как "зеленые береты", арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб с целью передачи им "информации, касающейся вопросов национальной обороны". Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минюста США.

"Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс , как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки", — отмечается в сообщении.

Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый "периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб".

"В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев", — указывается в пресс-релизе. Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.

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Армия , В мире , США , Министерство юстиции США
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