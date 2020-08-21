Спецназовец США арестован за шпионаж в пользу РФ

"В 2008 году, оставив действительную военную службу, Деббинс раскрыл агентам российской разведки секретную информацию о своей прежней деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил имена и данные о ряде своих бывших сослуживцев", — указывается в пресс-релизе. Минюст США уточнил, что Деббинсу грозит пожизненное заключение.