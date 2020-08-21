«Калашников» представил автомат в калибре НАТО

АК-19 создан на базе АК-12, который имеет калибр 5,45 мм.

Накануне форума «Армия-2020» концерн «Калашников» представил автомат АК-19 под патрон 5,56 мм. Данный патрон используют в НАТО.

По словам представителя «Калашникова» Владимира Онокоя, автомат был разработан из-за большого числа запросов от клиентов, которые хотели российское оружие под патрон НАТО.

АК-19 создан на базе АК-12, который имеет калибр 5,45 мм. В конце 2018 года АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ РФ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.